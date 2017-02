TPMP - Enora Malagré et les critiques de Florent Pagny : "Ça sent l'aigreur !"

Lundi 6 février, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste sur C8 on débattu autour de la récente prise de position de Florent Pagny à l'encontre des Victoires de la Musique de France 2. Si Isabelle Morini-Bosc a soutenu le chanteur de 55 ans, qui parlait de Victoires "d'un petit milieu", Enora Malagré n'a pas caché son agacement...

L'animatrice et chroniqueuse de 36 ans a ainsi lancé en direct : "Moi c'est mon coup de gueule, au contraire ! Pendant des années, personne ne disait rien sur les Victoires, là y a une petite brèche qui s'est ouverte et alors maintenant tout le monde chie sur les Victoires de la Musique, ça va quoi ! (...) Y a de tout dans les Victoires de la Musique !" Et de poursuivre, en visant ceux qui s'attaquent à la cérémonie du service public : "Je trouve que ça commence à sentir un peu l'aigreur. Florent Pagny dit ce qu'il pense là maintenant parce que tout le monde commence un peu à gueuler, pendant quinze ans on l'a jamais entendu !" Un avis très peu partagé par ses collègues.

Pour rappel, c'est à l'occasion d'une interview pour Télé Câble Sat que Florent Pagny avait taclé les Victoires après avoir assuré que Julien Doré et Olivia Ruiz étaient des artistes impolis. "Je ne suis pas invité. Quand je vendais des millions d'albums, je n'étais pas nommé. Ce sont les victoires du petit milieu du show-biz, pas de la musique", avait-il statué.

En ce qui concerne l'actualité de Florent Pagny, le 18 février prochain, le chanteur retrouvera son fauteuil de coach dans la 6e saison de The Voice. Pour la première fois, M. Pokora (31 ans) apparaîtra aux côtés de Zazie, Mika et du chanteur de Ma liberté de penser.

