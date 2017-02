TPMP : Gilles Verdez défend Fatou après sa demande en mariage critiquée...

La demande en mariage de Gilles Verdez à Fatou dans Touche pas à mon poste (C8), survenue en direct vendredi 10 février, ne cesse de faire parler sur les réseaux sociaux. Beaucoup de téléspectateurs ont pensé que si la petite amie du chroniqueur avait répondu un timide "Oui, je veux bien" à cette demande enflammée, c'était uniquement à cause de la présence des caméras et pour ne pas blesser son chéri...

Un peu échaudé par la réaction d'une partie du public, Gilles Verdez a demandé à prendre la parole lundi 13 février dans TPMP afin de revenir sur cet épisode. "Fatou a été beaucoup blessée, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, si elle vient ici c'est qu'elle aime bien les gens ici, elle aime bien l'émission, mais c'est quelqu'un de très réservé. C'est pas son métier la télé ! Elle dirige un institut de beauté, elle est pas habituée, ici l'ambiance est intimidante pour elle. Si elle vient, c'est vraiment parce que c'est un acte d'amour pour moi, elle vient pour ça uniquement. Elle ne savait pas du tout que j'allais la demander en mariage. Elle est extrêmement pudique, elle protège aussi ses enfants, sa famille, et dans sa culture on ne montre pas ses sentiments", a-t-il expliqué.

Une explication aussitôt corroborée par Cyril Hanouna qui a lu dans la foulée un SMS que Fatou lui a envoyé suite au "bad buzz". "Notre histoire d'amour à Gilles et à moi est l'histoire simple de deux personnes qui se sont choisies, l'un est exubérant, vous savez de qui il s'agit et moi plus réservée. Ma pudeur ne doit pas être perçue comme un manque d'amour, mon 'Oui' adressé à Gilles est franc et sincère. Je vous embrasse tous tendrement. Fatou", a-t-il lu.

Lors de sa demande en mariage, Gilles Verdez avait lâché les larmes aux yeux en direct sur C8 : "Je t'aime comme on aime celle que l'on a cherchée éternellement et qu'on a fini par trouver. Je t'aime parce que tu es mon coeur, tu es mon âme, tu es mon corps. Je t'aime parce que j'ai envie de vivre mille vies avec toi. Alors je te le demande, avec énormément d'amour, est-ce que tu veux m'épouser ?"

