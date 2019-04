Tulisa défigurée par la chirurgie : "J'ai fait une réaction allergique..."

Tulisa fait son grand retour sur la scène musicale, avec Daddy, son tout nouveau single. Lors d'une interview dans l'émission britannique Lorraine réalisée pour en assurer la promotion, la chanteuse de 30 ans est revenue sur un choix qui a pourri sa vie : ses injections de Botox sur le visage. En 2014, voyant qu'elle enchaînait les interventions, particulièrement dans les lèvres, ses fans avaient commencé à lui dire "stop".

"J'ai traversé plusieurs étapes, j'ai eu une réaction allergique à un composant des injections, puis il m'a fallu un certain temps pour m'en débarrasser. J'ai encore du produit dans les lèvres, il suffit de le laisser là. Mon visage me convient maintenant", avoue-t-elle, en pinçant ses lèvres pour former une bouche de poisson. Tulisa s'était retirée de la vie publique après une série malencontreuse de problèmes personnels, une inculpation pour trafic de cocaïne et la publication d'une sextape dévastatrice. "J'avais juste besoin d'un peu de temps et je devais comprendre ce que je voulais faire, et simplement guérir. Le voyage a été très long, mais je me sens bien. Mieux que jamais", assure l'ancienne juge de X Factor.

Pendant ses heures de gloire, Tulisa faisait partie du groupe N-Dubz. "Je ne leur ai pas parlé, il n'y a pas eu de discussion sur une possible reformation", dit-elle à propos des membres de son ancien groupe. "X Factor est une expérience qui a changé ma vie. J'ai adoré l'émission, j'ai adoré la faire", déclare Tulisa, clairement disponible pour faire la prochaine saison...

En attendant, ses fans devront se contenter de son dernier single, Daddy, dévoilé en avril 2019. Elle apparaît coiffée d'une perruque rose. Une personne complètement différente que celle de ses débuts.