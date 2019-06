Tyla et Jonathan (L'Île de la tentation) : Gros chamboulement après le tournage

Tyla et Jonathan (29 ans tous les deux) ont participé à L'Île de la tentation 2019 pour savoir s'ils étaient réellement prêts à vivre ensemble. Mais très vite, le jeune homme et sa compagne se sont rapprochés de célibataires et sont repartis séparés de l'aventure. Qu'en est-il aujourd'hui ? Ils répondent à Purepeople.

Quels sont vos rapports aujourd'hui ?

Jonathan : C'est un peu compliqué. On nous voit repartir séparément lors du dernier feu de camp. Mais il y a eu une grosse incompréhension car j'étais persuadé qu'elle m'avait trompé. Après le tournage, Tyla a cherché à me joindre. Au final, on a mis les choses au point et on s'est rendu compte qu'on tenait beaucoup l'un à l'autre. On ne peut pas vous dire qu'on s'est remis ensemble aujourd'hui, mais on prend le temps et on voit où ça nous mène.

Avez-vous été déçu l'un par l'autre pendant l'aventure ?

Jonathan : Forcément, c'est l'aventure qui veut ça. On ne voit quasiment que des images négatives de son conjoint donc j'ai vu des choses décevantes et inversement. Mais une fois qu'on est sorti, on prend un peu de recul, on voit les choses différemment. J'ai vu que Tyla a été très affectée par les images. Je pense que maintenant, notre regard a changé.

Tyla : Effectivement sur le moment, c'est la déception totale. Mais avec le recul, on redécouvre des choses. J'étais dans un esprit de vengeance après avoir vu des images et il a fait la même chose.

Que vous dites-vous avec du recul ?

Tyla : Je me dis qu'on a cherché à se venger, mais il n'y a pas eu de trahison réelle. Après, on n'aurait pas dû surenchérir à chaque fois. Mais on se laisse un peu emporter par les images et la haine. On se fait des films et les autres en rajoutent aussi une couche sans le vouloir.

Jonathan : On se dit qu'on aurait pas dû se rapprocher autant des célibataires. Si c'était à refaire, on aurait fait différemment.

Vous avez toujours pour projet de vivre ensemble si ça fonctionne entre vous ?

Jonathan : On sort d'une aventure où il y a encore des séquelles, donc on va voir. On voulait attendre que la diffusion soit complètement terminée avant de se remettre ensemble. On revoit des images donc forcément, il y a des petites prises de tête. Donc comme j'ai dit, on prend notre temps. On ne l'envisagera pas avant la fin de l'année.

Quelles sont les conséquences de la diffusion sur votre relation ?

Tyla : Il n'y a pas que des choses négatives. Au final, Jonathan s'est rendu compte en se voyant avec les célibataires que sa proximité avec les filles pouvait me blesser. Je le lui reprochais depuis un an et demi et il ne comprenait pas. Mais maintenant, je ne suis plus autant jalouse.

Jonathan : D'une manière générale, je suis plus proche des filles que des garçons et je suis assez tactile. Mais dans ma tête il n'y avait rien de grave, même si ça la blessait. Je lui disais donc qu'elle se mettait dans des états pour pas grand-chose. Mais en voyant ses réactions dans l'émission, j'ai décidé de mettre de l'eau dans mon vin. Tyla a quand même vu que même si j'étais proche de Yumee, il ne s'était rien passé.

J'ai dit à Yumee que mon coeur était déjà pris

Penses-tu que Yumee était sincère ?

Je sais qu'elle était vraiment attachée à moi. Après l'émission, elle m'a écrit pour qu'on se revoit. Je lui ai dit que je l'appréciais, mais que mon coeur était déjà pris. Je la suis juste sur les réseaux, nous n'avons pas d'échanges, par respect pour Tyla.

Tyla, as-tu revu Alex ?

Non pas du tout. Il ne cherche pas à prendre des nouvelles et moi non plus.

Que pensez-vous du montage de l'émission ?

Tyla : Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'on voit peu de scènes de vie. On nous voit peut-être sous un autre angle car tout était axé sur des éventuels rapprochements.

Jonathan : Le programme était tourné autour de ça et c'est un épisode par semaine, donc c'est assez concentré. Mais parfois, comme dit Tyla, les gens pensent qu'on est dans la séduction 24h/24h, alors qu'il y a eu de bons moments tous ensemble.

Y a-t-il une scène qui vous a choqué ?

Tyla : Ce qui m'a choquée, c'est l'acharnement qu'avait Yumee à lui grimper dessus, le coller et le tripoter. La meuf avait la dalle. J'ai eu ce sentiment qu'elle l'accaparait, c'était très gênant. Ce n'est pas ton mec et tu lui grimpes dessus. J'ai vu que Jonathan n'était pas toujours à l'aise avec ça. A aucun moment elle ne s'est dit que sa mère allait voir ça.

Jonathan : Moi, c'était la scène où Tyla suit Alex dans la salle de bain. Je pensais vraiment qu'il y avait eu tromperie. Je me suis dit que ce n'était pas la fille que je connaissais.

