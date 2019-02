Vaimalama Chaves accusée de se moquer des handicapés : elle riposte et assume

Vaimalama Chaves, Miss France 2019, est en train de l'apprendre à ses dépens : on peut plaisanter de tout, mais peut-être pas avec tout le monde.

Ce 22 février 2019, notre reine de beauté venue de Tahiti a souhaité faire une petite plaisanterie sur son compte Instagram. Très en beauté au Cirque d'Hiver, Vaimalama – qui n'avait pas posté depuis plusieurs jours – a pris la pose sur un monte-personne (appareil à la disposition de tous et réputé pour sa lenteur) situé dans un escalier de la célèbre salle de spectacle et a indiqué en légende : "Lentement, mais sûrement ! Je fais les choses à mon rythme, mais j'avoue avoir été particulièrement lente cette fois #Désolée #SorrySorry #IWasBusy."

Seulement voilà : si Vaimalama pensait amuser ses abonnés avec cette plaisanterie pleine d'auto-dérision, notre Miss France s'est surtout attiré les foudres d'une foule de haters très premier degré bien décidés à lui chercher des poux. Ni une ni deux, des dizaines d'internautes ont regretté qu'elle manque soi-disant de respect aux personnes handicapées en publiant un tel cliché. Nombreux sont ceux qui ont même exigé qu'elle retire sa photo !

"Moyen la photo sur un siège pour personnes en situation de handicap !!!", "Moquerie concernant les personnes handicapées ? Limite", "Venant d'une Miss, je trouve cette photo déplacée", "C'est de mauvais goût", pouvait-on notamment lire dans les commentaires.

Mais Vaimalama ne semble pas être du genre à se laisser faire et le cliché est toujours disponible sur sa page Instagram. "C'est un siège pour ceux qui en ont besoin ou envie", "J'avais envie d'y aller. Je ne pensais pas qu'une psychose aussi importante en suivrait", "Ce n'est aucunement une moquerie. Je ne pensais pas que sous prétexte qu'on est valide, on n'a pas le droit de se poser dessus", a-t-elle répondu aux esprits chagrins qui cherchaient à lui faire la morale. Les haters et la team premier degré sont prévenus, Miss France assume !

Courage Vaimalama.