Vaimalama Chaves (Miss France 2019) vivement attaquée à cause de son poids

Certains ne doutent de rien.

Depuis quelques heures, un cliché publié par Vaimalama Chaves, notre sublime Miss France 2019, ne cesse d'attirer des commentaires déplacés sur sa page Instagram. Sur celui-ci, l'ex-Miss Tahiti 2018 prend la pose avec classe en Polynésie française, le long d'une plage de sable fin, en tenue légère. "Il y a des jours avec. Il y a des jours sans. Même avec de la hauteur, même avec du recul, on peut avoir besoin de se poser. Regarder d'où on vient. Inspirer profondément. Mais n'oublions pas de nous relever, de viser haut et de continuer", a-t-elle écrit en légende.

Seulement voilà, depuis sa publication, ce cliché attire énormément de messages critiquant la plastique de notre populaire reine de beauté qui a, par le passé, connu des problèmes de poids. "Lorsqu'on est miss, on doit faire plus attention à ce qu'on mange", "Fais un peu d'effort pour ton corps et tu seras parfaite pour Miss Univers", "Elle a trop de ventre", peut-on lire au milieu des débats enflammés dans les commentaires. Heureusement, la belle Vai a aussi pu compter sur le soutien de ses supporters qui ont pointé du doigt la jalousie et la malveillance de ses haters. Le cliché a également attiré presque 70 000 likes en l'espace de quelques heures !

Pour rappel, il y a quelques semaines, Vaimalama Chaves s'attirait déjà les foudres de certains en prenant la pose sur un monte-personne. Elle était alors accusée de se moquer des handicapés...

Miss France 2019 goûte plus que jamais au revers de la médaille.