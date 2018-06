Valentine (Mariés au premier regard) en couple ? Elle répond !

Il y a deux ans, Valentine participait à la première saison de Mariés au premier regard (M6). Selon les experts, elle était compatible à 78% avec Justin. Malgré tout, la coach de danse de 29 ans avait préféré dire non au beau brun au moment de passer devant le maire. Valentine s'est confiée sur ses amours dans une interview pour TV Magazine.

"Je n'ai toujours pas trouvé l'âme soeur, raconte-t-elle dans l'hebdomadaire. J'ai bien fait quelques rencontres mais c'est tout. Je me rends compte que plus je cherche et moins je trouve, donc je vais laisser le hasard faire les choses. J'ai toujours cette volonté de construire une relation durable mais sans me prendre la tête."

Si la belle blonde est toujours un coeur à prendre, Justin a trouvé chaussure à son pied. Il s'est mis en couple avec Tiffany, autre candidate malheureuse de la première saison de Mariés au premier regard. Très vite, les tourtereaux ont emménagé ensemble. Et, fin janvier, ils annonçaient attendre leur premier enfant.

Souhaitant se marier avant l'arrivée du bébé, Tiffany et Justin ont organisé une cérémonie le 5 mai dernier, à laquelle étaient conviés leurs proches. Des images de ce bel événement seront dévoilées dans la prochaine saison de Mariés au premier regard.