Valérian de Luc Besson : Qui se cache derrière la chanteuse Alexiane ?

Fille unique de Yann Silla – frère de Virginie Silla, productrice et épouse de Luc Besson – et de Julie Pelletier, respectivement franco-sénégalais et québécoise, Alexiane a toujours été passionnée par la musique et chante depuis ses 9 ans. Se retrouver sur la bande originale d'un film au budget de 180 millions d'euros, Valérian, est le fruit d'un travail acharné de la part de cette jeune femme timide qui s'est épanouie grâce à sa musique.

Alexiane Silla a grandi au Sénégal puis au Canada, se sentant partout chez elle. Ses voyages lui donne le goût de la musique et ses influences sont très variées : elle cite Youssou N'Dour, Céline Dion, Otis Redding et Dido. Après son bac ES, Alexiane s'est installée à Los Angeles pour travailler sur sa musique et suivre des études à l'université de Californie (UCLA) en "music business" et "music production".

La genèse du titre A Million on My Soul

A Million on My Soul raconte le passage de l'enfance à l'âge adulte. "J'ai horreur de chanter les chansons des autres", nous confie la jeune femme, qui écrit dans un sentiment d'urgence, avec son ami Igor Kempeneers. A ses côtés aussi, Mathieu Carratier, ancien journaliste du magazine Première installé à Los Angeles pour travailler dans la musique.

Alexiane Silla ne tourne pas autour du pot quand on fait le lien familial entre Luc Besson et elle : "Luc est mon oncle, c'est le mari de ma tante Virginie et je suis très proche de lui. A 16 ans, j'avais déjà essayé de travailler pour lui : je lui avais demandé si je pouvais écrire une chanson pour Arthur et les Minimoys. Mais ce que je lui ai présenté était trop triste, ou alors je crois que la chanson n'était pas assez bien, donc elle n'a pas été retenue. Mais ça m'a motivé pour la suite : je voulais faire une chanson pour un film, j'ai toujours voulu mettre ma musique dans un tv show."

Quand Luc Besson lui a donné sa chance

Les années passent mais le rêve d'Alexiane demeure : "L'an dernier en juillet, Luc m'a dit qu'il acceptait que je tente quelque chose pour Valérian, sans rien promettre. J'ai commencé à écrire avec Igor et Mathieu, on a travaillé en cinq semaines trois chansons qu'on lui a présentées début septembre. Il les a écoutées et a beaucoup aimé A Million on My Soul. Cela dit, mon oncle a expliqué que la décision finale prendrait du temps, que ce n'était pas que lui qui choisissait, que son actrice Cara Delevingne voulait aussi écrire. Plein de gens ont proposé d'ailleurs et finalement, six mois plus tard, il y a eu un vote au sein de sa société EuropaCorp et c'est notre chanson qui a été prise."

A Million on My Soul a été retenue car "elle évoque des thèmes similaires au long métrage", confie Alexiane. Le titre a ensuite été enregistré chez le collectif de producteurs Stargate et Sandy Vee, qui a travaillé avec Rihanna et Katy Perry et a mis aussi sa touch.

Le futur...

Alexiane Silla travaille sur son album, Into the Sun, qui explore le thème de l'évasion, des retrouvailles et du sentiment de non-appartenance : "Car j'ai vécu dans différents endroits sans me sentir à 100% chez moi, c'est autant du positif et du négatif car j'ai appris à m'adapter, à repartir à zéro." Elle ne préfère pas donner de date de sortie pour son disque car "ça peut changer", mais la jeune artiste, qui n'est pas encore signée sur un label, ajoute : "On va probablement sortir deux ou trois chansons qui font partie de l'album. Mais rien n'est décidé car les choses peuvent changer avec la sortie du film." Une chanteuse à suivre...