Valérie Bègue, sa fille Jazz future Miss France ? "Ce serait plutôt injuste"

Le 26 décembre 2018, les téléspectateurs de M6 retrouveront Valérie Bègue dans l'émission Perdus au milieu de nulle part en compagnie de Philippe Candeloro. En attendant cette diffusion, notre ex-Miss France 2008 a accepté de répondre aux questions de Voici, d'évoquer le concours qui l'a fait connaître et même de parler de sa petite Jazz (6 ans, fruit de ses amours passées avec le nageur Camille Lacourt) !

Ainsi, quand il lui a été demandé quelle serait sa réaction si sa petite princesse lui faisait part de sa volonté de devenir elle aussi une Miss, Valérie Bègue (33 ans) a commenté : "On ne peut pas refuser quoique ce soit à ses enfants ! Si elle décide de le faire un jour, je l'encouragerai. Mais en tout cas, ce n'est pas moi qui lui mettrai la petite graine dans la tête. Et je ne sais même pas si c'est possible dans le règlement. J'imagine que ce serait plutôt injuste pour les autres filles de sa promotion parce que forcément il y aurait un intérêt et un regard différent sur elle. Il y aurait plus de promotion et ce serait une pression supplémentaire (...) Pour l'instant, elle ne se dirige absolument pas vers ça ! Mais ses modèles ultimes sont tout de même Malika Ménard et Iris Mittenaere. Elle leur voue une passion folle. Pourtant elle n'a jamais regardé d'élections, même pas la mienne !"

En effet, Valérie Bègue n'a pas tenu à ce que sa fillette voit les images de son sacre pour le moment... mais ça ne saurait tarder ! "Elle a déjà vu quelques photos, mais pas le couronnement. Et je me suis dit : Là, cette année, c'est bon. Elle a 6 ans. Elle commence à être curieuse et à poser des questions. Je pense qu'on va le faire bientôt si elle me le demande", a-t-elle assuré. Et la belle brune qui foule désormais les planches avec la pièce Tant qu'il y a de l'amour d'ajouter avec le sourire : "Mais je ne vais pas lui dire : regarde ta maman à l'époque où elle était jeune et belle !"

L'élection de Miss France 2019, c'est samedi 15 décembre 2018 dès 21h sur TF1 !