Valérie Karsenti : Avec son mari, elle a failli adopter un enfant

Dans le film L'École buissonnière, Valérie Karsenti, connue pour son rôle de Liliane dans Scènes de ménages sur M6, incarne une femme stérile qui recueille un orphelin dans l'entre-deux guerres. Un thème qui lui tient à coeur car elle-même a songé à adopter. Elle en dit plus au magazine Télé Star.

"Il y a des femmes épanouies sans enfants, comme il y a des femmes qui ne le sont absolument pas. En tant que féministe, je revendique le fait d'être une femme complète sans avoir à enfanter ! Moi j'ai eu un désir d'enfant lié à un homme", explique-t-elle tout d'abord.

L'homme en question n'est autre que l'acteur François Feroleto que l'on a notamment vu dans P.J. et Julie Lescaut. "J'ai eu la chance de rencontrer mon amoureux il y a dix-huit ans et d'avoir envie avec lui d'un enfant, puis d'un second. Mais pour moi, ce n'était pas un désir absolu", poursuit-elle. Le couple est en effet parent de Léon et Chaïm (dont on ne sait pas grand-chose).

Et l'adoption ? "C'est un sujet abordé avec mon chéri après la naissance de notre deuxième enfant. On a abandonné pour des raisons de disponibilité. On travaille trop", explique-t-elle.

Valérie Karsenti sera bientôt en tournage pour le film Le Poulain au côté d'Alexandra Lamy en janvier. Elle sera avec Didier Bourdon au théâtre Hébertot dans Les Inséparables.