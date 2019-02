Valérie Karsenti (Scènes de ménages) : Ce qui déçoit souvent ses fans

Le 27 février 2019, les téléspectateurs de France 2 pourront suivre Valérie Karsenti dans le polar Disparition inquiétante. Un tournage qu'elle a évoqué lors de son interview pour TV Magazine. Mais l'actrice de 50 ans n'a pas échappé à des questions sur Scènes de ménages, série de M6 dans laquelle elle incarne Liliane depuis dix ans.

Un personnage qui lui colle tellement à la peau que, dans la rue, les gens la prennent vraiment pour la femme de José. "Dans la rue, les gens m'appellent parfois Liliane, puis on se parle et ils se souviennent que je ne suis pas elle. Ils sont souvent déçus, d'ailleurs... (Sourire.) Et puis, cette série m'a apporté le rire, c'est merveilleux ! Ça permet de tout dire", a confié Valérie Karsenti. Elle a ensuite expliqué qu'elle n'était pas vraiment fan de l'engagement. Si on lui avait dit dès le départ que la série durerait au moins dix ans, elle serait "partie en courant"...

Malgré tout, Valérie Karsenti prend plaisir à tourner dans Scènes de ménages et ne se voit, pour l'heure, pas quitter le programme : "Les saisons se succèdent, avec une liberté de jeu grandissante, des textes de plus en plus aboutis, des tranches de rire phénoménales, et un contrat renouvelé chaque année. J'ai donc le choix. J'ai déjà éprouvé de la lassitude de façon ponctuelle, car le plaisir et le désir reviennent à chaque fois. Ne me demandez pas en revanche combien d'années encore je suis prête à incarner Liliane. Je ne peux pas et je ne veux pas y penser."

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine TV Magazine du 22 février 2019.