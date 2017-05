Vanessa Hudgens : Nouvelle coupe de cheveux, ses followers sont sous le charme

Les célébrités aiment surprendre leurs fans grâce à des décisions capillaires ou vestimentaires ! Vanessa Hudgens y est parvenue en révélant, sur les réseaux sociaux, son nouveau visage. Ses abonnés sont unanimes : l'actrice de 28 ans toujours aussi radieuse...

Vanessa Hudgens a publié un nouveau selfie sur Instagram ce mardi 16 mai. Elle y apparaît au volant de sa voiture, juste après un passage au salon de coiffure Nine Zero One situé à Melrose Place. La jeune femme écrit en légende "Oh, elle est coupée court" et remercie sa coiffeuse, Nikki Lee, auteur de sa coupe.