Vanessa Lawrens célibataire : Illan annonce leur rupture

Cette rupture a de quoi surprendre. Récemment, Illan confiait que Vanessa Lawrens et lui avaient fait construire une maison à Lyon, près de chez ses parents. Il assurait ensuite lors d'une interview pour Télé Star que la jeune femme était la femme de sa vie : "Nous sommes en couple depuis un an, nous construisons des choses, on a une société ensemble. Nous avons d'autres projets tous les deux mais je ne peux pas en parler. Bien sûr, c'est la femme de ma vie !"