Vanessa Paradis et son délire avec Florence Foresti : "Ça m'a fait peur..."

Florence Foresti fait partie des personnalités les plus populaires de France. Grâce à son humour évidemment, mais il ne faudrait pas limiter cette artiste à ses blagues, car elle ne serait pas au sommet si elle n'avait pas un immense talent et si elle ne dépensait pas autant d'énergie dans le travail. C8 lui consacre le 23 février un documentaire qui revient sur sa Folle Histoire, alors que sort bientôt son nouveau film la révélant sous un autre jour : De plus belle. Purepeople vous propose en avant-première un passage marquant de cette émission qui promet d'être passionnante, à travers les mots de... Vanessa Paradis.

Maîtresse de cérémonie des César 2016, Florence Foresti a dynamité ce show réputé pour avoir un public très difficile. Parmi ses meilleurs moments, on citera sans mal son sketch parodiant Bloqués, la série avec Orelsan et Gringe, qu'elle a revisitée en compagnie de Vanessa Paradis. La maman de Lily-Rose Depp s'est confiée dans La Folle Histoire de Florence Foresti : "C'est elle qui m'a proposé de faire le sketch. Ça m'a fait peur, comment être à la hauteur ?"

Avec l'humoriste, la complicité est manifeste et l'interprète de Dès que j'te vois cite une anecdote : pour la scène où elles remontent le temps pour se retrouver vingt ans en arrière, Florence Foresti a refait faire le même sweat que la star, qui l'avait piqué à son papa à l'époque, portait dans le clip de Joe le Taxi ! Un perfectionnisme qui a touché en plein coeur la chanteuse et actrice. Voilà un tandem qui a partagé une divine idylle aux César ! Qu'en sera-t-il pour le nouveau maître de cérémonie Jérôme Commandeur, lors de la soirée du 24 février ?

L'émission La Folle Histoire de Florence Foresti sera diffusée sur C8 à 21h le jeudi 23 février.