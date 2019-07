Vanessa Paradis : Son concert interrompu par une bagarre, elle recadre un fan

Vanessa Paradis ne voulait pas qu'une altercation gâche son concert. Alors qu'elle donnait une performance à l'Olympia le 1er juillet 2019, clôture d'une série de sept représentations dans la mythique salle parisienne, un fan installé dans la fosse, près de la scène, aurait commencé à se battre. La superbe chanteuse de 46 ans a été obligée d'intervenir, coupant la musique pendant quelques minutes pour s'adresser à cet homme.

"Mettre le bazar, qu'est-ce que c'est ? On n'est pas au cinéma ! On ne va pas se bagarrer, monsieur. Une heure et demie de peine !", déclare Vanessa Paradis, manifestement irritée, en se penchant directement vers l'importun. "Qu'est ce que vous voulez ? Vous voulez vous battre devant moi ? Taper les gens qui profitent de la musique, vous rigolez ou quoi ?", s'insurge la mère de Lily-Rose, sous les applaudissements du public.

Et de hausser le ton : "Moi, vous n'allez pas me gâcher mon concert. Vous n'allez pas me gâcher mon concert et vous battre ici. On fait de la musique, monsieur ! Vous oubliez vos soucis pendant une heure et demie et vous me laissez tranquille." Une réaction très appréciée de ses fans, qui ne cessent d'applaudir. Le perturbateur a également eu droit à quelques huées.