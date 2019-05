Lily-Rose Depp a 20 ans : ses plus belles photos avec sa mère Vanessa Paradis

Elle donne l'impression d'avoir une carrière déjà si longue et pourtant Lily-Rose Depp vient seulement de fêter ses 20 ans ce 27 mai 2019 ! Une jeune femme très affirmée qui semble être faite pour les projecteurs, tant elle se sent à l'aise, que ce soit dans le milieu du cinéma ou dans la mode. A l'occasion de son anniversaire, Purepeople vous propose de retrouver ses plus belles photos avec sa célèbre maman dont elle est si proche, Vanessa Paradis. Leurs débuts respectifs se font écho...

En effet, comme sa maman, la fille de Johnny Depp a démarré très jeune. Au cinéma, elle explose dans La Danseuse, présenté au Festival de Cannes en 2016, puis dans Planetarium - au côté de Natalie Portman s'il vous plaît ! Viennent ensuite Les Fauves et L'Homme fidèle, qui lui permet de décrocher une nouvelle nomination aux César : la jeune fille semble faite pour évoluer devant les caméras. Tout comme sa mère, star précoce dans les années 1980 qui a remporté le prix du meilleur espoir pour Noce blanche en 1990.

Dans C à vous en 2016, Lily-Rose découvrait les yeux brillants une vidéo collector de sa maman, touchée de voir sa mère au même âge qu'elle. L'interprète de Joe le Taxi montrait son caractère affirmé et son envie d'être artiste plutôt que de s'occuper de passer le bac. Même état d'esprit chez sa fille aujourd'hui ! Après avoir débuté si jeune sa carrière, comment Vanessa Paradis aurait-elle pu empêcher Lily-Rose de faire de même quand elle lui a signifié son envie d'arrêter le lycée ?

Une autre vidéo d'archives montre également l'interprète de Divine Idylle en train de parler de sa fille dans C à vous. Elle y explique qu'elle accepte de parler d'elle en tant qu'actrice, mais pas de leur relation, tout simplement parce que cela ne regarde pas le public. Pour apprécier leur relation, il faut ainsi regarder leurs tendres photos, que ce soit lors d'événements de mode, notamment pour la maison Chanel dont elles sont toutes deux des ambassadrices, ou sur le compte Instagram de la demoiselle, avec des posts plein de tendresse.