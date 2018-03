Veronic DiCaire : Tendre selfie avec Rémon pour une escapade à Londres

Alors qu'elle s'apprête à se produire à la salle de spectacle The Hippodrome, à Londres, Véronic DiCaire se prépare activement et peut compter sur le soutien de son mari Rémon Boulerice.

Sur Instagram, l'artiste québécoise de 41 ans a partagé un tendre selfie d'elle et de son amoureux, pris dans un ascenseur à Londres. Le couple pose amoureusement et, en légende, Véronic DiCaire a écrit : "De Koople in Londres... #MrRé&hisMrsBia." La chanteuse et comédienne, en couple avec Rémon depuis plus de deux décennies, peut compter sur lui pour l'épauler dans ses projets professionnels, comme c'est le cas en ce moment avec ses représentations outre-Manche. La star se prépare au Theatre Cafe et donnera deux représentations, les 12 et 13 mars, à The Hippodrome.

Véronic DiCaire retrouvera aussi Céline Dion cet été. "Très heureuse de me joindre à Céline et son équipe en première partie de sa tournée d'été 2018 en Asie/Pacifique", a-t-elle déclaré. Le show ira à Tokyo, Bangkok, Jakarta ou encore Manille, Macao, Singapoure...