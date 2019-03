Véronique Genest : Après avoir critiqué Camping Paradis, elle rejoint la série !

Véronique Genest a changé d'avis en un temps record !

Alors qu'elle manifestait sa non-envie de participer à des séries "comme Camping Paradis" en tant que "second rôle" il y a quelques semaines lors d'un entretien avec nos confrères du magazine Nous deux, voilà que la comédienne de 62 ans vient de dévoiler sur Instagram, au côté de Laurent Ournac, qu'elle était actuellement en plein tournage pour... Camping Paradis sur TF1.

Si l'on peut dans un premier temps constater que Véronique Genest s'est visiblement réconciliée avec TF1 – elle n'avait pas du tout apprécié la manière dont elle avait été écartée du projet Demain nous appartient il y a quelques mois –, on peut également se questionner sur ce soudain revirement.

Pour rappel, elle avait statué lors de son entretien avec Nous deux : "La télé ne me manque pas, les beaux rôles oui ! Et pour une femme de mon âge, ils sont rares. Je n'ai pas envie de faire un second rôle dans une série comme Camping Paradis. Je ne juge pas, mais ce n'est pas ma tasse de thé. J'espère aussi qu'un réalisateur de cinéma pensera à moi pour un beau personnage."

Aussi, concernant la chaîne TF1, elle avait confié à Télé Star en août dernier sans mâcher ses mots : "Je ne leur parle plus. Au vu de ce que j'ai été pour eux pendant des années [avec Julie Lescault, NDLR], ils n'ont aucune reconnaissance. Je ressens juste du mépris pour ces gens-là. Se comporter comme ça avec ce que je leur ai apporté pendant vingt-deux ans, c'est juste honteux."

Véronique a changé d'avis... Camping Paradis, c'est finalement sa "tasse de thé" ! Le cachet a peut-être aidé.