Véronique Genest énervée par les moqueries de TPMP : "Je les emm*rde"

Véronique Genest a de nouveau flingué Touche pas à mon poste (C8) après les railleries du show médias.

Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs sur ses tweets cinglants à l'encontre de Cyril Hanouna et de sa bande à la suite des critiques contre sa tentative infructueuse de mobilisation populaire après la mort de Charles Aznavour, la comédienne de 62 ans a commenté : "J'ai répondu ce que j'avais à répondre parce que je n'ai pas, non plus envie de fermer ma gueule. Si ces gens-là ont envie de se foutre de moi, qu'ils se foutent de moi. Et si les 800 000 personnes qui les regardent aussi, pareil ! Ça ne changera pas ma vie, ni mon humeur, ni ce que je suis... et je les emmerde !" Et de poursuivre sur le même registre : "Je suis quelqu'un qui ne sait pas fermer sa gueule. Et ils ne me la feront pas fermer ! Mais tout ça est très virtuel, ça ne correspond pas du tout à ce que je vis dans la rue."

Aussi, si elle reconnaît ne pas regarder TPMP, elle a indiqué qu'elle avait eu vent des moqueries dont elle faisait l'objet par le biais de personnes travaillant dans l'émission. "C'est Christine Kelly qui m'a envoyé un petit message tellement elle était embêtée. Moi, je n'ai même pas vu l'émission. Il y a des gens que j'adore, comme Christine, mais aussi Isabelle Morini-Bosc. Je me demande un peu ce qu'elles foutent là. Peut-être avaient-elles un trou dans leur vie, qu'elles avaient besoin de combler quelque chose..."

Pour rappel, mercredi 3 octobre 2018, l'équipe de TPMP s'était en effet vivement moquée de l'appel de la star pour un rassemblement à Paris afin de célébrer le mémoire de Charles Aznavour, le pilier de la chanson française disparu. Après cet appel qui n'avait pas convaincu les foules (loin de là...), Benjamin Castaldi avait par exemple qualifié la démarche de Véronique Genest de "ridicule" et Jean-Michel Maire avait taclé la comédienne en pointant du doigt son manque de légitimité. "Jamais je ne serais allé à un rassemblement qu'elle cautionne, je trouve que c'est de sa part, avoir un melon pas possible", avait ajouté Gilles Verdez dans le show médias. Matthieu Delormeau, quant à lui, avait soupçonné une démarche pour faire oublier ses prises de paroles qui avaient "divisé la France".

Face à ces commentaires, Véronique Genest avait riposté une première fois sur Twitter. Elle avait écrit : "La plupart sont des gamins. En fait Hanouna et sa bande, c'est la version 2018 de Dorothée, audience en moins et méchanceté en plus. Il correspond malheureusement à ce qu'est devenu notre monde. A nous de choisir ce que nous voulons que nos enfants apprennent."

Cyril Hanouna et la bande de TPMP vont-ils réagir ? Réponse ce 5 octobre sur C8.