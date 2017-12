Véronique Jannot, sa fille adoptive Migmar : "Nos rapports sont fusionnels"

Le 30 novembre 2017, Véronique Jannot (60 ans) publiait un nouveau livre de contes intitulé Les Contes de maman. Un livre inspiré par sa maman Colette décédée il y a un an des suites d'une crise cardiaque provoquée par un accident de la route...

Interrogée par nos confrères de Télé Poche, la célèbre maman de Migmar a tout d'abord accepté de parler de celle qui lui manque tant et avec qui elle avait réussi à créer un lien si spécial. "Toutes les idées originales dans le livre sont d'elle. Maman avait un imaginaire vraiment extraordinaire, elle faisait vivre tout ce qui l'entourait. En lisant ses poèmes ou ses histoires, je me suis dit que nous devrions faire un livre de contes, ensemble. (...) Elle est partie avant que le livre soit achevé. Et nous étions si fusionnelles !", a-t-elle expliqué avec émotion.

Aujourd'hui, ce lien "fusionnel", l'actrice révélée par Pause-Café au début des années 1980 le cultive chaque jour avec sa fille adoptive Migmar (19 ans, originaire du Tibet). "Au début, la vie avec une adolescente fait que tout n'est pas lisse. Il y a des accrochages, mais un équilibre se fait. Et je peux dire, aujourd'hui, que nos rapports sont fusionnels. Je me rends compte de l'empreinte que j'ai sur elle, à mon insu. C'est une responsabilité...", a-t-elle commenté..

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Poche, actuellement en kiosques.