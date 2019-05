Victor Belmondo : Comment ses parents se sont rencontrés grâce à Anthony Delon

Actuellement à l'affiche de la comédie Mon bébé, Victor Belmondo s'apprête déjà à revenir avec un autre film : Versus, dans les salles le 8 mai. Le jeune comédien, petit-fils Jean-Paul Belmondo, trace sa route tranquillement, mais activement.

Dans l'édition du 6 mai 2019 de Libération, on peut lire un portrait de Victor Belmondo qui permet de mieux appréhender son rapport à son héritage familial. On découvre ainsi qu'il est "très famille" et qu'il "adore" passer du temps avec eux, surtout le dimanche. Le jeune homme est le fils de Paul Belmondo, pilote automobile, et de la cheffe Luana Belmondo. Ses parents se sont rencontrés grâce à... Anthony Delon ! "Il y a de cela trente ans, Anthony Delon rencontre Luana, la mère de Victor, dans une discothèque. Italienne et mannequin, elle venait en France pour participer à des défilés. Grâce à Anthony, elle croise Paul Belmondo. C'est le coup de foudre. Paul fonce demander sa main à ses parents : 'Il est allé en bas de chez eux, à Rome. Les parents de ma mère sont d'un milieu modeste, ils connaissaient bien sûr l'acteur Jean-Paul Belmondo, mais tout ça les a brusqués.' Son père et sa mère ne se sont pas quittés depuis : 'La fantaisie de ma mère complète le calme de mon père'", peut-on lire.

Côté coeur, Victor Belmondo est lui aussi amoureux, mais ne dévoile rien sur sa copine. Tout juste admet-il ne pas vouloir vivre avec elle pour le moment, alors qu'il est installé dans un studio de la rue des Dames dans le 17e arrondissement de la capitale. "Je veux d'abord stabiliser ma carrière", assure-t-il. Une carrière pour laquelle son père l'a mis en garde, lui conseillant de ne pas tout miser sur le fait de jouer. Ainsi, outre sa formation au théâtre il a appris l'écriture de scénarios en passant par l'école Esec. La tête sur les épaules, le jeune homme "se rend au cinéma cinq à sept fois par semaine", nourrissant sa culture cinématographique, et multiple les castings. Il est d'ailleurs prochainement attendu dans le prochain film de Xavier Beauvois...

