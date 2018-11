Victoria et Sofia de Suède : Sublimes en dîner de gala pour Sergio Mattarella

Avant la trêve de fin d'année, le ballet diplomatique bat son plein du côté des familles royales : tandis que Felipe VI et Letizia d'Espagne sont partis en Amérique latine et que Willem-Alexander et Maxima des Pays-Bas accueillaient à La Haye le président autrichien Alexander van der Bellen et son épouse Doris, la famille royale suédoise recevait cette semaine le président italien Sergio Mattarella et sa fille Laura.

Juste après avoir été les hôtes à Rome du prince héritier Frederik et de la princesse héritière Mary de Danemark, c'était au tour de Sergio Mattarella et Laura, l'une des trois enfants qu'il a eus avec sa défunte épouse Marisa (décédée en 2012), d'être invités, en visite officielle en Suède du 13 au 15 novembre 2018. Une mission axée, entre Stockholm et la Scanie, sur des thèmes et secteurs-clés, tels que le numérique, le développement durable, la recherche, la coopération européenne et la culture.

Les cérémonies protocolaires de bienvenue se sont déroulées au palais royal Drottningholm où, après hymnes et revue des troupes dans la cour intérieure, le couple héritier et le couple princier se sont joints au couple royal dans les salons du palais afin de faire bon accueil aux visiteurs. La princesse héritière Victoria et le prince Daniel ainsi que le prince Carl Philip et la princesse Sofia ont ainsi pris la pose avec le roi Carl XVI Gustaf, la reine Silvia et le tandem italien dans la Salle des Colonnes, avant une allocution devant les médias et un déjeuner donné dans la bibliothèque Lovisa Ulrika.

Après les activités de l'après-midi (musée des antiquités Gustav III au palais, Parlement et entrevue avec le Premier ministre Stefan Löfven), tout le monde réapparaissait en soirée dans ses plus beaux atours pour un dîner officiel de rigueur, dans la galerie Karl XI. Le roi Carl XVI Gustaf de Suède donnait le bras à Laura Mattarella, superbe en robe bleu roi, la reine Silvia prenait celui du père de cette dernière, et les princesses Victoria et Sofia resplendissaient, la première en vert, la seconde en blanc.

Les mêmes étaient à nouveau réunis ce mercredi 14 novembre à l'occasion d'un déjeuner à l'Hôtel de ville de Stockholm.