Victoria's Secret : Olivier Rousteing habille les stars du défilé le plus sexy !

Balmain a récemment présenté sa collection printemps-été 2018 et fêté le lancement de leur collaboration beauté avec L'Oréal Paris. Désormais, la prestigieuse Maison du 44, rue François 1er à Paris et son directeur artistique Olivier Rousteing s'associent à Victoria's Secret. Le styliste concevra les looks des mannequins participants au défilé de l'enseigne de lingerie. L'événement aura lieu à Shanghaï et sera diffusé le 28 novembre sur la chaîne CBS.

Le lendemain (mercredi 29 novembre), une collection capsule Victoria's Secret x Balmain Paris verra le jour ! Elle sera disponible dans les magasins Victoria's Secret et sur le site de la griffe.

Plus que quelques semaines avant le 2017 Victoria's Secret Fashion Show ! Un an après un show électrique à Paris, Victoria's Secret et ses égéries s'envolent à la conquête de l'Empire du milieu.

Les noms des artistes invités à se produire sur le podium du défilé seront prochainement dévoilés.