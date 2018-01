Vincent Cassel et Tina Kunakey : Complicité et rires sous la chaleur brésilienne

Depuis 2015, Vincent Cassel et Tina Kunakey vivent une belle et grande histoire d'amour. Après un Nouvel An passé ensemble à Salvador de Bahia, au Brésil, pays où réside l'acteur et sa famille, le couple vient une nouvelle fois de poster un tendre cliché.

Quelques jours après avoir affiché leur complicité sur Instagram dans un post légendé par l'acteur de 51 ans "Personne ne me gâte autant que ma black", celui-ci a publié un autre cliché de leur vie intime, cette fois en Insta Story. Ainsi, on peut voir l'ex-compagnon de Monica Bellucci assis, sa belle de 20 ans sur les genoux, rire à grands éclats un verre à la main. De son côté, Tina, sublime en robe rouge et les cheveux relevés, consulte son téléphone portable. Le couple, visiblement de sortie avec des amis, profite donc de la chaleur brésilienne en toute quiétude.