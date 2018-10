Vincent Lagaf' critiqué : Il prend une décision radicale

Vincent Lagaf' est au coeur des critiques depuis ses propos dans On refait la télé sur RTL le week-end dernier et a donc pris une décision radicale. Celle de fermer son compte Twitter. Inutile en effet de chercher son nom sur le réseau social de l'oiseau bleu, il n'y est plus et est parti sans donner d'explication. Reste à savoir si ce départ est définitif.

L'animateur de 58 ans qui anime Strike ! a fait savoir qu'il serait prêt à quitter C8 pour TF1 si on lui faisait une belle proposition. Après son départ de la première chaîne en 2016, il avait pourtant a plusieurs reprises critiqué son ancien employeur.

Lundi 1er octobre 2018, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste n'ont donc pas épargné Vincent Lagaf'. "Plus vous tendez la joue, plus vous lui faites des risettes plus pardon mais là il vous fait un doigt d'honneur et c'est systématique chez Lagaf'", s'est indignée Géraldine Maillet. Matthieu Delormeau a été tout aussi virulent envers Vincent Lagaf' : "Ce type n'avait plus rien, il critiquait TF1 en disant qu'il avait été maltraité, C8 lui tend la main, en l'occurrence vous, il signe 15 primes, il devient une star de la chaîne il n'y a pas de remerciements. (...). Quand il est venu sur le plateau de TPMP [Le 25 septembre dernier, NDLR], il a été détestable." Sur Twitter, les internautes s'en sont aussi pris à l'ancien animateur du Bigdil (bientôt de retour sur TF1 dans L'aventure Robinson).