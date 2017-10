Vincent Lindon : Quand Jacques Chirac l'a surpris dans le lit de sa fille Claude

Vincent Lindon a été un grand amoureux au cinéma face à Sophie Marceau dans L'Etudiante, mais il l'était aussi hors des plateaux. Il a ainsi écrit de romantiques histoires d'amour, contées dans le programme Un jour, un destin, sur France 2 le 15 octobre. Parmi ses idylles, il y a celle avec Claude, la fille de Jacques et Bernadette Chirac. Si le couple n'est plus, il est resté ami et elle s'est confiée devant la caméra de Laurent Delahousse sur leur rencontre et leur relation, au sein d'une famille impressionnante.

A l'époque, Vincent Lindon est un débutant dans le milieu du cinéma. Il suit les cours Florent, fréquente la bande de Patrick Bruel. Vivant lui aussi dans le 7e arrondissement, le jeune homme se retrouve dans une fête dans l'appartement privé du maire de Paris, Jacques Chirac. Son charme attire l'attention de Vincent Lindon, même s'il a du mal à se sentir à l'aise et en plus, son pantalon ne tient plus ! Elle lui propose une ceinture de son père, qu'il s'en va essayer. C'est là, telle une comédie romantique, que Jacques Chirac fait irruption et découvre un garçon en train de se rhabiller... dans son placard !

Malgré le fait que la famille Chirac ne voit pas d'un bon oeil l'idylle naissante entre leur fille et celui qu'ils considèrent comme un saltimbanque, Vincent Lindon ne se débine pas. Faisant partie des amis de Claude Chirac, il passe des vacances dans leur château en Corrèze. C'est alors qu'une nuit, il s'endort dans la chambre de son amie et hôte. Le matin, c'est Jacques Chirac qui le découvre et le jeune homme se fait sortir du lit, simplement vêtu d'une serviette, courant dans le couloir. Ce sont les deux frères de l'acteur qui raconte cette anecdote, le sourire en coin.

Cela ne suffit ni au comédien pour ne plus voir sa bien-aimée, ni à Jacques Chirac pour bannir l'ami de leur fille. La relation de Claude Chirac et Vincent Lindon s'installe dans la durée et les parents de la demoiselle apprennent à le connaître. Jacques Chirac aime son côté cash et son humour, il finira par trouver sa place.