Vincent Lindon : Sa rupture amoureuse brutale avec Caroline de Monaco

Vincent Lindon était à l'honneur en deuxième partie de soirée sur France 2 ce dimanche 15 octobre dans Un jour, un destin. L'acteur français de 58 ans, détenteur d'un prix d'interprétation à Cannes et d'un César pour son rôle dans La Loi du marché peut regarder fièrement son parcours. Mais dans le programme présenté par Laurent Delahousse, on en apprend plus sur la vie privée de l'acteur, notamment les femmes qui ont marqué sa vie. Parmi elles, se trouvent Caroline de Monaco.

C'est en 1993 que Vincent Lindon croise le chemin de la princesse Caroline de Monaco. La nuit, il va la rejoindre en toute discrétion, à l'abri des regards indiscrets. Mais à l'heure de l'explosion de la presse people et de la grande attention médiatique sur le Rocher, Vincent Lindon fait l'objet d'une traque de la part des paparazzi. L'acteur a du mal avec la surenchère mais tentera de vivre une belle idylle avec la fille du prince Rainier et de Grace Kelly. Il passe par exemple avec elle des vacances à l'île de Ré mais subit la lourdeur du protocole.

S'il accepte de jouer le jeu et d'apparaître à ses côtés lors du Grand Prix de Formule 1 de Monaco en 1995 – ce qui officialise leur relation –, Vincent Lindon doit faire face, six mois plus tard à la rupture. Caroline de Monaco le quitte, une rupture violente qui le marquera...

Parmi les autres femmes que l'on voit dans le documentaire de France 2, il y a bien évidemment sa mère Alix Dufaure, avec qui les relations sont complexes, son ancienne amoureuse devenue une amie Claude Chirac, Sandrine Kiberlain et bien sûr, leur fille Suzanne, 17 ans.