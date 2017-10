Suzanne Lindon, au côté d'un garçon qui est le sosie de son papa !

Au premier regard, la dernière photo qu'elle a postée sur Instagram est troublante : Suzanne, fille de Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon, semble poser avec son père, front contre front. Pourtant, à y regarder de plus près, c'est en réalité avec un jeune homme de son âge que l'adolescente de 17 ans danse manifestement un slow – la légende indique "quart d'heure américain". Mais force est de constater que ce garçon ressemble énormément à son papa acteur, comme le soulignent des commentaires de plus en plus nombreux. S'agirait-il sinon de son demi-frère, Marcel (21 ans) que son père a eu d'une précédente relation ?