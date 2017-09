Sandrine Kiberlain et sa fille Suzanne : Complices stylées de la Fashion Week

Drôle et charmante, Suzanne Lindon aime la mode mais aussi, et évidemment, le cinéma. Elle pourrait très bien se lancer dans une carrière de comédienne. Sandrine Kiberlain nous avait confié sa volonté de la laisser vivre sa jeunesse, sans l'empêcher de suivre ses désirs : "Si on a les armes pour, pourquoi pas. Si un jour, ma fille décide de faire ça, elle le fera et je pense qu'elle le fera très bien. J'ai confiance dans ce qu'elle fera. Elle le fera pour les bonnes raisons." La jolie petite brune a fait ainsi ses débuts de comédienne dans le court métrage que sa mère a réalisé en 2016, Bonne Figure.