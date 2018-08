Vincent Niclo : Le chanteur, musclé, pose torse nu à la plage

Après avoir dévoilé les titres Mi Amor (Libertango) et El fuego del amor, Vincent Niclo est sans doute impatient de faire découvrir à son public le reste de son nouvel album intitulé Tango, prévu le 21 septembre prochain. L'artiste est actuellement en vacances et partage son escapade ensoleillée sur Instagram.

"Happy holidays à tous. ‬Que ça fait du bien ! J'espère que vous en profitez à fond. On se retrouve bientôt pour une rentrée bien chargée et pleine de surprises", a commenté le chanteur en légende d'une photo de lui. L'interprète de 43 ans pose sortant de l'eau, dévoilant au passage un très beau torse musclé que l'on imaginait pas forcément et qui n'a pas laissé insensible ses fans. "Merci pour le partage de cette magnifique photo de vous !!!!" , "Vincent je vous aime. ....sexy chaleuuuuuuur" , "WAOUHHH magnifique photo, hummmm trop beau" ou encore "Waouhh quel athlète ! Quel corps de rêve !", peut-on lire dans la section des commentaires.

Deux ans après la sortie du disque 5.Ø, porté par le single Je ne sais pas, Vincent Niclo revient encore dans un autre registre (lui qui a déjà séduit avec des airs d'opéra, des reprises de Luis Mariano ou des titres originaux) et espère faire mouche auprès de ses fans.

Thomas Montet