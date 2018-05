Virginie Guilhaume : Maman rayonnante avec son chéri au Parc des princes

Virginie Guilhaume n'était pas réapparue en public depuis son accouchement le 29 mars 2018. La ravissante animatrice de 40 ans a donné naissance à une petite fille prénommée Marnie, faisant ainsi de son fils Romeo, 6 ans (né de son mariage le producteur de télévision Stéphane Gateau), un grand frère.

Un mois et depuis plus tard, l'heureuse maman est apparue rayonnante au gala de la Fondation PSG organisée au Parc des princes le 15 mai 2018. Très discrète sur sa vie privée, Virginie Guilhaume ne s'est pas rendue seule à l'événement caritatif mais accompagnée de celui qui partage sa vie et avec qui elle n'avait encore jamais posé : son amoureux Hervé Louis, le père de Marnie.

Rayonnante dans une combinaison bustier noire, une pièce fétiche de sa garde-robe, l'animatrice est apparue délestée des kilos pris durant sa grossesse. Une veste léopard complétait sa tenue tandis que son compagnon a fait l'impasse sur le smoking qui était de rigueur. Le cofondateur de la célèbre chaîne Sushishop avait misé sur un ensemble sombre porté avec une chemise blanche, sans cravate ni noeud papillon.

Le gala de la Fondation PSG a battu tous les records pour son édition 2018 avec la récolte de 1 645 000 euros lors de la vente aux enchères organisée au bénéfice des projets sociaux de la Fondation. Les quelque 400 invités de la soirée ont été régalés par Jean Imbert qui avait concocté un menu spécial avec l'aide de l'animateur Nikos Aliagas et d'enfants malades.