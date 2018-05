Ophélie Meunier, Jade Lagardère et leurs hommes : Folle soirée avec Neymar

Jean Imbert régale avec Nikos Aliagas

Les quelque 400 invités du gala de la Fondation PSG ont tous été régalés par le chef cuisinier Jean Imbert. Le gagnant de Top Chef et ex-compagnon d'Alexandra Rosenfeld avait établi un menu spécial en collaboration avec l'animateur Nikos Aliagas. "Il y a deux mois, quand j'ai reçu ce brief, j'ai eu l'idée que ce n'était pas moi qui allait être le chef mais les enfants de la fondation qui allaient écrire le menu qu'ils rêveraient de servir à @neymarjr , @k.mbappe29 etc... Avec mon ami @nikosaliagas (qui a fait toutes ces magnifiques photos), on est donc parti à leur rencontre, d'abord à l'école rouge et bleu où l'on a choisi les matières premières, parlé de saisons, d'écologie", a-t-il dans un premier temps expliqué sur sa page Instagram. "Puis on est allé à l'hôpital Necker pour que les enfants malades dessinent le menu, ils avaient tellement de créativité que je me demandais si j'allais réussir à reproduire leur dessin dans la cuisine :) Et ensuite on a réalisé des tests sur le menu avec les jeunes de l'école, on était en cuisine pour leur montrer les gestes, les associations, etc. Tout ce travail d'équipe pour arriver à ce dîner", a-t-il ajouté.

Un menu inédit qui a ravi Neymar...