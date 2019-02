Virginie (L'amour est dans le pré) maman : Photo de sa fille et son compagnon

Très discrète depuis la fin de sa participation, Virginie n'avait jamais souhaité dévoiler l'identité de son nouveau compagnon. On devine toutefois qu'il s'agit d'un certain Maxime. En 2015, Virginie confiait avoir retrouvé l'amour après sa rupture avec son prétendant Mathieu. "C'était le colocataire d'une amie. Il y a un an et demi, il s'est endormi au volant et a foncé dans un mur. Le comble pour un maçon ! Résultat, 31 fractures, un traumatisme crânien et six mois en fauteuil roulant. Aujourd'hui, il vit chez moi", révélait-elle à nos confrères de Public.