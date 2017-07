Vitaa, le jour où son fils a failli mourir : "Ses souffrances, c'est ma faute"

C'est avec beaucoup d'émotion que Vitaa s'est remémoré pour Paris Match le terrible jour où elle a cru qu'elle allait perdre son plus jeune fils, Adam.

Né en octobre 2014, le garçonnet était seulement âgé de quelques heures et semblait en bonne santé lorsque les médecins ont soudainement décelé une forte fièvre et une détresse respiratoire. Alarmée, la jeune maman a rapidement eu le diagnostic : son bébé était en train de faire une septicémie. "Le médecin m'apprend qu'il a été infecté pendant l'accouchement. (...) On commence à faire un traitement à base d'antibiotiques. Les médecins sont confiants mais ne me cachent pas qu'il y a un risque vital. L'infection peut virer en méningite et donc affecter le cerveau", se souvient-elle.

Installée dans une clinique "où rien n'est prévu pour de tels soins", la chanteuse est transférée en urgence dans un autre établissement de la capitale qui les prend en charge. Là-bas, Vitaa passe de longues heures d'angoisse, incertaine de l'issue, tandis qu'elle voit son fils subir les premiers soins, dont une ponction lombaire - le "pire", selon elle. "Terrifiée, je refuse ! Le pédiatre m'explique qu'un nourrisson ne sent pas la douleur comme les adultes car ses os sont encore mous ! Alors l'angoisse laisse place à la culpabilité : ses souffrances, c'est ma faute. Je me prépare à le perdre", relate-t-elle.

Réfugiée dans ses "croyances", Vitaa a passé de longs moments à prier "encore et encore"... Jusqu'au jour où l'état de santé de son fils s'est enfin stabilisé. Pour le meilleur. "Huit jours plus tard, c'est le soulagement. Adam sort de l'hôpital sans séquelles. Je remercie Dieu. Ma vie s'illumine à nouveau. Aujourd'hui, je pense même à un troisième enfant. Pourquoi pas l'année prochaine ! Je rêve d'une petite fille", lâche-t-elle. Avec son époux Hicham, l'interprète de J4M (paru en mai 2017) est également maman d'un fils aîné, Liham, né en 2011.