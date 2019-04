Vivement dimanche : Benoît Poelvoorde et Stéphane Bern face à Michel Drucker

Dimanche 7 avril 2019, un nouveau numéro de Vivement dimanche (France 2), animé par Michel Drucker, accueille une pléiade d'invités.

Cette semaine, l'animateur de 76 ans aura tout d'abord le plaisir de partager un joyeux moment avec Benoît Poelvoorde (bientôt à l'affiche de Venise n'est pas en Italie), Stéphane Bern qui publie le livre Pourquoi sont-ils entrés dans l'Histoire ? et l'incontournable Véronique Sanson de retour sur scène malgré la maladie. Les chroniqueurs Marcel Ichou, Hélène Gateau, Franck Ferrand et Emmanuel Chaunu seront eux aussi de la partie pour nous faire passer un excellent début d'après-midi.

Dans Vivement dimanche prochain, la deuxième partie de l'emblématique talk show de l'après-midi diffusée à 15h35, les téléspectateurs retrouveront cette fois Sabine Azéma, André Dussollier et Éric Berger venus promouvoir la comédie Tanguy 2, le chroniqueur musical Frédéric Zeitoun, Frédéric François, le jeune comédien Jérémie Duvall, la chanteuse québécoise Geneviève Morissette et l'humoriste Elisabeth Buffet. Les habitués Éric Antoine, Thierry Garcia, Ben et Arnaud Tsamere seront eux aussi présents.

Vivement dimanche, c'est chaque dimanche à partir de 14h20 sur France 2 !