Vivement dimanche : M. Pokora et Patrick Bruel charmeurs face à Michel Drucker

Dimanche 14 avril 2019, un nouveau numéro de Vivement dimanche (France 2), animé par Michel Drucker, accueille de nombreux invités triés sur le volet.

Cette semaine, l'animateur de 76 ans aura tout d'abord le plaisir de partager un moment de confidences avec le chanteur M. Pokora, venu promouvoir son nouvel album Pyramide porté par le single Les Planètes. Puis il accueillera Patrick Bruel, actuellement en tournée dans toute la France avec son show musical Ce soir, on sort. Les chroniqueurs Marcel Ichou, Hélène Gateau, Chanee, Franck Ferrand et Emmanuel Chaunu seront eux aussi de la partie pour nous faire passer un excellent début d'après-midi.

Dans Vivement dimanche prochain, la deuxième partie de l'emblématique talk show de l'après-midi diffusée à 15h35, les téléspectateurs retrouveront cette fois Pio Marmaï et Céline Sallette – actuellement enceinte – venus promouvoir le film Mais vous êtes fous, Jeane Manson et sa fille Shirel, Liliane Rovère de la série Dix pour cent, le cinéaste des profondeurs Mario Cyr et la comédienne Cécile Bois. Les habitués Ben, Arnaud Tsamère et Les Bodin's seront eux aussi présents.

Vivement dimanche, c'est chaque dimanche à partir de 14h20 sur France 2 !