Patrick Bruel : La condition de son fils Oscar pour sa nouvelle tournée

Patrick Bruel est confronté à un cas de figure encore jamais rencontré : celui de partir en tournée alors que ses deux fils vivent loin de lui, à Los Angeles. De retour dans les bacs avec son nouvel Ce soir on sort porté par le single Tout recommencer, le chanteur de 59 ans a vu la billetterie de sa tournée se remplir très rapidement, un engouement qui a fait réagir son fils aîné. Pour être certain de pouvoir voir son papa, Oscar a pris une initiative adorable que Patrick Bruel raconte à TV magazine (le supplément du Parisien) : "Il a téléphoné à la production pour leur dire : 'Ce serait bien que vous arrêtiez de mettre des dates pendant les vacances scolaires à Los Angeles, sinon mon mère ne pourra pas nous voir.'" Une démarche qui a tout particulièrement touché le chanteur : "Je trouve qu'à 14 ans, c'était très joli de faire ça."

Marié de 2004 à 2007 à l'écrivaine et scénariste Amanda Sthers, Patrick Bruel est très proche des deux garçons qui sont nés de cette union, Oscar donc et Léon (né en 2005). Depuis deux ans, ils vivent tous les deux en Californie avec leur maman pour la plus grande satisfaction de leur papa. "Depuis deux ans, j'ai des enfants encore plus épanouis, qui ont une nouvelle relation aux autres, qui sont totalement bilingues, qui ont un nouveau rapport au temps. C'est une jolie étape pour nous tous", s'est-il récemment réjoui auprès de Paris Match. Malgré le départ d'Oscar et Léon, le lien fort est entretenu par des voyages réguliers à Los Angeles, deux à trois semaines tous les deux mois, hors condition de tournée.

L'intégralité de l'interview de Patrick Bruel est à retrouver dans TV Magazine, supplément du Parisien du 23 novembre 2018.