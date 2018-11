Vivement Dimanche : Virginie Ledoyen et Daniel Auteuil face à Jean-Michel Jarre

Ce dimanche 18 novembre 2018, l'irremplaçable Michel Drucker est de retour avec un nouveau numéro de Vivement dimanche (France 2).

Après avoir reçu Gérard Jugnot, Yannick Noah ou encore Jane Birkin et Olivier Minne les semaines passées, l'animateur de 76 ans aura le plaisir de partager un moment de franche camaraderie avec le musicien Jean-Michel Jarre.

Michel Drucker accueillera également dans la première partie de l'émission le chanteur et comédien Marc Lavoine, la jeune chanteuse de The Voice Kids 4 Angelina, l'humoriste Kheiron, la militante écologiste Claire Nouvian, le dessinateur de presse Jean Plantu, la vétérinaire et présentatrice Hélène Gateau, le docteur Marcel Ichou et le spécialiste de l'histoire de France Franck Ferrand.

Dans Vivement dimanche prochain, la deuxième partie du talk show de l'après-midi, les téléspectateurs retrouveront cette fois les acteurs Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen et le jeune Maleaume Paquin pour la promotion du film Rémi sans famille mais aussi l'animatrice Mireille Dumas, Richard Gotainer, les choristes de Salt and Pepper, Liane Foly, Wendy Bouchard, Mao la Magicienne, Issa Doumbia, Roland Magdane, Ben et Arnaud Tsamere.

Vivement dimanche, c'est chaque dimanche à partir de 14h20 sur France 2 !