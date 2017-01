Vivian (Les Anges 7) toujours amoureux de Nathalie ? Il répond à ses abonnés

Vivian et Nathalie de Secret Story 8 (NT1) et des Anges 7 sur NRJ12 sont-ils sur le point de se remettre ensemble ? Depuis la récente déclaration d'amour de Vivian pour sa célèbre ex sur Instagram en tout début d'année 2017, le doute est permis...

D'ailleurs, voyant que sa prise de parole avait été largement commentée par ses abonnés, Vivian (25 ans) a lui-même tenu à mettre les choses au clair via son compte Snapchat ce week-end. "Nathalie et moi sommes amis et très fusionnels, rien de plus. Et oui, je suis célibataire", a-t-il expliqué.

Invitée de son côté par Sam Zirah à réagir à cette déclaration d'amour, Nathalie (47 ans) a renseigné avec maturité : "C'est compliqué avec Vivian parce qu'on se voit régulièrement. On passe des bons moments, on est content de se revoir. Forcément, y a des liens qui se recréent, après c'est compliqué de revenir sur une histoire qui s'est aussi mal terminée. (...) Je pense qu'il faut qu'il rencontre quelqu'un de son âge, il faut lui laisser le temps. Pour le moment, il ne trouve personne et il se dit que finalement il était bien avec moi."

Pour rappel, sur Instagram, Vivian avait lâché début janvier à propos de la cougar de La Villa des coeurs brisés 2 (NT1) : "Tu es la seule femme au monde, mis à part ma mère, que j'ai vraiment aimée. De l'amour à la haine, de la haine à l'amour, j'ai fait énormément d'erreurs dans le passé. À écouter les mauvaises personnes ont fait souvent d'énormes erreurs. Je te souhaite de tout mon coeur d'être la plus heureuse possible. Tu le mérites plus que quiconque, je suis vraiment content que, malgré tout, on ait toujours cette complicité. Le coeur a ses raisons que la raison ignore."