Wayne Rooney condamné par la justice, son mariage toujours en péril

Le temps des excuses après ceux des dérapages. Grand habitué des scandales, Wayne Rooney a été arrêté le 1er septembre dernier pour conduite en état d'ivresse près de son domicile de Cheshire, dans le Nord-Ouest de l'Angleterre. C'est pour cette même affaire que le footballeur britannique de 31 ans avait rendez-vous lundi 18 septembre devant le juge. Escorté par plusieurs policiers à son arrivée et à sa sortie du palais de justice de Stockport, près de Manchester, Wayne Rooney a reconnu son entière culpabilité, écopant d'une suspension de permis de conduire de deux ans et d'une centaine d'heures de travaux d'intérêt général.

Une fois la sentence tombée, l'attaquant d'Everton s'est adressé à ses fans dans un communiqué publié sur son compte Twitter. Il y déclare notamment s'être excusé auprès de ses proches après cet énième scandale. "J'accepte bien sûr la condamnation du tribunal et j'espère pouvoir me rattraper un peu en faisant des travaux d'intérêt général. Je me suis déjà excusé auprès de ma famille, mon entraîneur, mon président et de tout le monde à Everton. Maintenant, je tiens à m'excuser auprès de tous les fans et de tous ceux qui m'ont soutenu et ontsuivi durant ma carrière", écrit-il. Un mea culpa sans aucun doute insuffisant pour espérer reconquérir sa femme Coleen, enceinte de leur quatrième enfant.