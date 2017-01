William Christopher : Le père Mulcahy de M*A*S*H est mort

Les dernières heures de 2016, terribles pour le monde artistique auquel elle a arraché successivement George Michael, Carrie Fisher et sa mère Debbie Reynolds, auront également été fatales à William Carpenter : l'ancien interprète du père Francis Mulcahy dans la série M*A*S*H est mort le 31 décembre, s'éteignant à son domicile de Pasadena, en Californie, des suites d'un cancer à petites cellules. Il avait 84 ans, soit le même âge que l'icône de Chantons sous la pluie, disparue trois jours plus tôt.

Diplômé de théâtre d'une université du Connecticut, William Christopher avait fait ses armes sur les planches de Broadway, à New York, avant de tenter sa chance à Hollywood. Après de multiples apparitions dans des programmes à succès de l'époque, comme The Andy Griffith Show ou Good Times, il décroche des rôles récurrents dans les séries Gomer Pyle, U.S.M.C., That Girl et Hogan's Heroes, mais aussi dans un feuilleton bien connu de ce côté-ci de l'Atlantique : La Croisière s'amuse. En 1972 s'offre à lui le rôle de sa vie : celui du père Mulcahy dans M*A*S*H, dont il hérite suite à l'éviction du premier interprète retenu, George Morgan, après l'épisode pilote. Il incarnera l'aumônier de la 4077e unité dans plus de deux cents épisodes au fil des onze saisons de la série, dont bien des protagonistes sont déjà décédés (vedette du show dans la peau de Hawkeye Pierce, Alan Alda est toutefois toujours bien vivant), avant de le reprendre pour les deux saisons du spin off AfterMASH. On le verra aussi dans des épisodes des enquêtes de Columbo ou Arabesque. Parmi ses dernières apparitions au petit écran figure une apparition dans la série Mad About You.

William Christopher, qui était encore actif sur les planches dans les années 2000, laisse derrière lui son épouse, Barbara, rencontrée lors d'un rendez-vous arrangé, et deux fils, John et Ned. L'autisme de ce dernier a incité l'acteur à s'impliquer dans des campagnes de sensibilisation de l'opinion et à publier avec sa femme un livre, Mixed Blessings, témoignage de leur propre expérience avec Ned.