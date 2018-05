Yann Barthès critiqué après une boulette sur Lââm : La chanteuse réagit !

aprs mon passage dans #lequotidien

JE TROUVE COURAGEUX DE LA PART DE YANN BARTHES ET LE QUOTIDIEN

DE M'INVITER

"UNE HAS BEEN " COMME DISENT LES TROLLS

CA MONTRE UNE OUVERTURE

VIVE LES RINGARDS ET VIVE LES HAS BEEN !!

PUNK ROCK BABY@YannBarthesOffi @Qofficiel pic.twitter.com/WbTjbkaBDU