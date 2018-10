Yannick Noah, papy câlin : Adorables retrouvailles avec sa petite-fille

Après la finale de l'équipe de France de Coupe Davis contre la Croatie du 23 au 25 novembre 2018, Yannick Noah n'occupera plus la fonction de capitaine qu'il laissera à une femme pour la première fois du tennis français : Amélie Mauresmo. En attendant ce grand rendez-vous sportif qui se déroulera au stade Pierre-Mauroy près de Lille, l'ancien champion de 58 ans partage son emploi du temps entre engagements caritatifs et moments en famille.

Celui qui a récemment organisé un concert pour son association Les Enfants de la terre à La Seine musicale, se trouve en effet actuellement à New York. Une destination qui ne doit absolument rien au hasard puisque la majeure partie de ses enfants y habitent. Tous sauf son dernier Joalukas, qui vit avec sa femme Isabelle Camus et lui à Paris. Le chanteur de 58 ans a ainsi retrouvé son fils aîné Joakim et sa fille Eleejah le 10 octobre dernier pour un déjeuner en terrasse. Eleejah a partagé les photos de leur repas de famille dans ses stories Instagram.

Yannick Noah apparaît avec sa petite-fille dans les bras, Leia Irie, partageant de tendres câlins. La fillette de Joakim Noah est née en septembre 2016 mais le basketteur professionnel de 33 ans n'a jamais révélé l'identité de la maman.