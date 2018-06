Yvan Attal, ému, évoque son père décédé : "Il me manque terriblement"

Ce n'était pas le timing parfait, mais Yvan Attal était samedi 2 juin l'invité de Catherine Ceylac dans Thé ou Café, pour assurer la promotion de sa pièce Le Fils. Problème : la veille, la Comédie des Champs-Élysées annonçait qu'elle avait "dû suspendre de manière abrupte les représentations à la date du 30 mai 2018 du spectacle Le Fils en raison d'un état de fatigue de Monsieur Yvan Attal".

Enregistré avant le coup de fatigue extrême du compagnon de Charlotte Gainsbourg, l'émission a notamment permis à Yvan Attal de se confier sur son rapport avec son père décédé, Elie Attal. Des confidences rares. "Je ne suis pas un père à la hauteur de mon propre père", avait-il déjà confié en 2015. Cette fois, dos à Catherine Ceylac, il a répondu sans détour et avec émotion à la question de savoir ce qu'il aimerait que son père lui dise s'il était encore là. "Que je me débrouille pas si mal sans lui, que je m'occupe bien de sa femme, qu'il est fier de moi... tellement de choses. C'est quand même fou... Il me manque terriblement. Il m'arrive, alors que ça fait des années qu'il n'est plus là, de prendre mon téléphone pour appeler mon père", confie-t-il en toute humilité.

Il poursuit, visiblement ému et cherchant ses mots : "C'est quand même une chose inouïe. C'est la chose la plus concrète, la plus réelle et en même temps la chose la plus incompréhensible, la mort de quelqu'un... ça ne rentre pas." Né et ayant grandi à Tel Aviv, Yvan Attal était le fils unique d'un père horloger et d'une mère au foyer.