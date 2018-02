Yves Renier et son épouse : Soirée connectée face à Virginie Guilhaume, enceinte

Le 25 janvier dernier, Cosmo Connected lançait en grande pompe le premier feu de freinage connecté pour moto, scooter ou vélo dans le cadre d'une soirée exceptionnelle au Café de l'Homme à Paris. Au menu, un parterre de VIP, amateurs de deux roues pour bon nombre d'entre eux.

Parmi les people du soir, Paul Belmondo était évidemment de la partie. Le fils de l'iconique acteur Jean-Paul Belmondo, passionné de bolides et ancien pilote, a ainsi pu tester cette technologie révolutionnaire. Placé à l'arrière de votre casque, ce feu de freinage permet aux motards d'être encore plus visibles par tous les temps, mais il est également connecté aux smartphones et en cas de chute, une option contacte les secours en moins de 5 minutes. Le détecteur de chute permet également de prévenir les proches par SMS si le conducteur a été victime d'un accident.

On comprend mieux pourquoi la marque a attiré autant de curieux et de personnalités au Café de l'Homme. Yves Rénier et sa femme Karine étaient de la partie et radieux, tout comme Jean-Pierre Castaldi, Michel Drucker, Patrick Bouchitey, Pierre Billon et Hugues Aufray (et sa compagne Muriel), mais aussi Jean-Luc Lahaye et sa jolie chérie Paola. Virginie Guilhaume s'est quant à elle distinguée avec son beau ventre rond, non loin de Gérald Dahan, Guy Lagache, l'ancien pilote moto et vainqueur des 24h du Mans Philippe Monneret, Mathieu Kassovitz ou encore Philippe Lavil. Alain Afflelou et ses fils Laurent, Romain et Anthony ont également assisté au lancement de Cosmo Connected que tout utilisateur/trice de deux roues peut désormais acheter pour 119 euros.