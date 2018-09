Yvonne Strahovski, enceinte, révèle par erreur le sexe de son bébé

Yvonne Strahovski était visiblement très heureuse de participer à la 70e cérémonie des Primetime Emmy Awards, lundi 17 septembre 2018 au Microsoft Theatre à Los Angeles. La star de 36 ans était nommée dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle de série dramatique pour sa prestation impeccable de la complexe Serena Waterford dans The Handmaid's Tale : La Servante écarlate (OCS). C'est en compagnie de son époux, Tim Loden, et de ses parents que la comédienne a assisté à la grand-messe du petit écran américain. Et, fidèle à ses habitudes, Yvonne Strahovski avait une grande nouvelle à partager sur le tapis rouge. À moins que sa langue n'ait fourché.

Il y a tout juste un an, à l'occasion des Emmy 2017, Yvonne Strahovski et Tim Loden confirmaient leur mariage au micro de E! News. Hier soir, enceinte de son premier enfant, l'actrice à l'affiche de The Predator n'a pas échappé aux questions intimes d'E! News et a révélé par erreur le sexe de son bébé : "Je vais accoucher d'un jour à l'autre. Espérons pas ce soir, lâche-t-elle d'abord en souriant. Je vais juste le garder pour le moment et espérer le meilleur." L'emploi d'un pronom masculin interpelle la journaliste Giuliana Rancic qui leur demande alors s'ils ont annoncé le sexe du bébé. Bonne joueuse, Yvonne Strahovski répond : "Nous ne l'avons pas vraiment annoncé, mais ça vient de m'échapper, n'est-ce pas ? Breaking news. C'est fait. Nous attendons un garçon !"

Yvonne Strahovski concourait dans une catégorie passionnante au côté de ses collègues de The Handmaid's Tale, Alexis Bledel (bouleversante Emily/Ofsteven) et Ann Down (Tante Lydia), mais aussi de Lena Headey (Cersei Lannister dans Game of Thrones), Millie Bobby Brown (Eleven dans Stranger Things) ou l'incroyable Vanessa Kirby (princesse Margaret dans The Crown). Et c'est la non moins talentueuse Thandie Newton qui remporte cet Emmy pour le rôle de Maeve, un robot en quête d'identité dans Westworld (OCS).