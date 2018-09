Yvonne Strahovski enceinte : Dernier tapis rouge avant l'accouchement ?

Quelques jours après sa présentation en avant-première mondiale au Toronto International Film Festival, The Predator débarque sur les écrans. Le film, censé relancer la saga, sort le 14 septembre 2018 aux États-Unis et le 17 octobre en France. Une projection de gala était organisée à Los Angeles à l'Egyptian Theatre mercredi. Les stars du film, Olivia Munn et Yvonne Strahovski, étaient sur le tapis rouge.

Si la première avait choisi une robe argent, la seconde portait une robe fleurie et affichait des formes généreuses. Yvonne Strahovski, 36 ans, est en effet enceinte de son premier enfant et l'accouchement ne saurait tarder. C'est en mai qu'elle révélait être enceinte... L'actrice arrive à son terme comme en témoigne son ventre très rebondi.

Pour autant, ce tapis rouge est-il le dernier avant son accouchement ? Pas sûr. Yvonne Strahovski, qui a brillé auparavant dans les séries Chuck, Dexter ou encore 24 Heures chorno, pourrait se rendre à la 70e cérémonie des Primetime Emmy Awards, dimanche 17 septembre. Lors des Oscars de la télévision, les meilleurs programmes et séries, ainsi que leurs stars, seront récompensés. Yvonne est nommée dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle de série dramatique pour sa prestation impeccable de la complexe Serena Waterford dans The Handmaid's Tale : La Servante écarlate (OCS). C'est une catégorie difficile puisque la belle et talentueuse blonde fait face à ses collègues Alexis Bledel (bouleversante Emily/Ofsteven) et Ann Down (Tante Lydia), mais aussi Lena Headey (Cersei Lannister dans Game of Thrones), Thandie Newton (Maeve dans Westworld), Millie Bobby Brown (Eleven dans Stranger Things) et l'incroyable Vanessa Kirby (princesse Margaret dans The Crown).

En 2017, le prix avait été reçu par Ann Dowd pour son rôle dans La Servante écarlate. Yvonne Strahovski n'avait pas été nommée mais elle avait assisté à la cérémonie avec son compagnon depuis 2011. Sur le tapis rouge, le couple avait confirmé s'être marié tout récemment.