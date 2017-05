Zack Snyder (Man of Steel) effondré : Sa fille de 20 ans s'est suicidée

Le réalisateur Zack Snyder (Sucker Punch, Man of Steel) vit un moment difficile. Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, il révèle avoir quitté le tournage de Justice League, blockbuster Warner réunissant une bonne partie des super-héros DC Comics (dont Batman, Wonder Woman, Superman...). La raison est on ne peut plus tragique : sa fille Autumn s'est suicidée.

"Dans mon esprit, je pensais que c'était cathartique de retourner au travail", a déclaré le cinéaste qui était revenu aux commandes de Justice League seulement deux semaines après le drame – survenu le 20 mars dernier. Mais "les exigences de ce boulot sont assez intenses" a déploré Zack Snyder qui s'était muré dans le travail pour surmonter son deuil. "Et ces deux derniers mois, j'ai réalisé... J'ai décidé de me retirer du film pour être avec ma famille, qui a vraiment besoin de moi. Ils traversent tous un moment difficile. Je traverse un moment difficile", a-t-il expliqué sans fard.

Autumn Snyder, 20 ans, était étudiante au Sarah Lawrence College et projetait de publier un roman de science-fiction avant de finalement mettre fin à ses jours. Son suicide avait été gardé secret par la production, qui avait bien évidemment autorisé Zack Snyder et sa femme productrice Deborah, à prendre du temps loin du tournage pour se recueillir et pleurer la jeune fille. Père de huit enfants – dont quatre, y compris Autumn, pendant son précédent mariage avec Denise Weber –, Zack Snyder était particulièrement fière d'Autumn, une amoureuse des lettres mais également une âme plus que charitable et philanthrope.

Du côté de la Warner Bros, c'est ironiquement Joss Whedon (le réalisateur expérimenté d'Avengers) qui a été engagé pour la post-production et les scènes de reshoots. "Les ajouts seront minimes et devront respecter le style, le ton et le modèle mis en place par Zack, a indiqué Toby Emmerich, président de Warner Bros. Pictures. Nous n'allons pas introduire de nouveaux personnages. Ce sont les mêmes dans quelques scènes additionnelles. Il passe le relais à Joss, mais le parcours a déjà été défini par Zack. Je continue de croire que, malgré la tragédie, nous sortirons un grand film." Justice League sortira sur nos écrans le 15 novembre prochain.