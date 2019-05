Zahia Dehar : "Il n'y a jamais eu de chirurgie esthétique"

Zahia Dehar est loin d'être celle que vous croyez. Elle laisse derrière elle l'immense scandale dont elle a été victime avec l'équipe de France de football alors qu'elle n'avait que 17 ans. Aujourd'hui, dix ans après, elle vient de faire sa première montée des marches. Créatrice de mode, influenceuse, égérie Jean Paul Gaultier... Zahia revient sur le devant de la scène en tant qu'actrice, dans le dernier film de Rebecca Zlotowski, Une fille facile. Un long métrage sélectionné pour la Quinzaine des réalisateurs pour le Festival de Cannes.

C'est à cette occasion qu'elle et la réalisatrice ont accordé une interview au Parisien. Questionnée sur les modifications corporelles auxquelles son personnage, Sofia, a eu recours, Zahia a assuré n'avoir jamais fait de chirurgie esthétique. "Je dirais qu'il n'y a jamais eu de chirurgie esthétique", poursuit-elle. "Tu joues sur les mots. Si on parle de petits arrangements sur le visage...", réplique Rebecca Zlotowski. "Oui, mais je ne me suis jamais fait opérer ! Depuis que j'ai 16 ans, même avant les injections, tout le monde croyait que j'avais fait de la chirurgie esthétique", déplore l'actrice. Effectivement, lorsqu'on voit d'anciennes photos, on remarque que Zahia a eu recours à diverses injections sur le visage.

Une fille facile raconte l'histoire de Sofia, une jeune femme qui a une aventure avec un homme très riche en échange d'un peu de luxe. "C'est vrai, on a des points communs avec Sofia : on a les mêmes envies de liberté et le même goût pour les aventures. Cela m'excitait de jouer une femme qui résiste aux attentes et aux restrictions de la société", explique Zahia au Parisien. Une occasion pour l'actrice de rappeler qu'elle s'assume, quoi qu'il arrive : "Pourquoi mon image serait gênante ? Si elle me plaît et me procure du plaisir..."

Retrouvez l'interview de Zahia Dehar et de Rebecca Zlotowski dans les pages du Parisien du 20 mai 2019.