Zahia Dehar : Torride et gourmande à Cannes avec Benoît Magimel et Leïla Bekhti

Cette année encore, de nombreuses célébrités assistent au Festival de Cannes. Zahia Dehar y a posé ses valises en qualité d'actrice pour défendre le film Une fille facile. Après sa montée des marches torride, la bombe a profité d'un instant gourmand chez Magnum, avec Leïla Bekhti et Benoît Magimel.

La plage Magnum Cannes a ouvert ses portes jeudi 16 mai 2019 et accueille, depuis l'inauguration (à laquelle avaient participé les chanteuses Aya Nakamura et Rita Ora), les stars du Festival. Zahia Dehar s'y est rendue ce lundi 20 mai 2019. Elle a assisté à la soirée donnée en l'honneur du film Une fille facile, réalisé par Rebecca Zlotowski et présenté à la Quinzaine des Réalisateurs de ce 72e Festival de Cannes.

Zahia a troqué sa robe transparente et brodée de fleurs de sa montée des marches contre une autre petite robe noire. La comédienne de 27 ans a évidemment craqué pour une glace Magnum au chocolat, célébrant ainsi ses débuts sur le grand écran avec sa réalisatrice et ses partenaires, dont Benoît Magimel. L'acteur a posé pour la photo de famille du cast d'Une fille facile, avant de retrouver son épouse Margot Pelletier.

Leïla Bekhti, les réalisateurs Ladj Ly (Les Misérables) et Cédric Klapisch, ainsi que Nadège Beausson-Diagne étaient également de la partie.

Une fille facile raconte l'histoire de Naïma, 16 ans et vivant justement à Cannes. L'adolescente est rejointe par sa cousine Sofia pour des vacances inoubliables. Le film sortira en salles le 28 août 2019.